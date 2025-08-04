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В Дашково-Песочне зафиксировали опасный уровень сероводорода в воздухе
С 31 июля по 2 августа в районе Дашково-Песочня были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в атмосферном воздухе. 31 июля стационарный пост наблюдения за воздухом зарегистрировал максимальный уровень сероводорода в 20:00, который составил 2,46 ПДК. На следующий день, 1 августа, уровень сероводорода снизился до 1,69 ПДК, однако превышение все еще сохранялось. Наиболее критическая ситуация наблюдалась 2 августа, когда в 03:40 уровень концентрации сероводорода достиг рекордного значения — 4,98 ПДК.

С 31 июля по 2 августа в районе Дашково-Песочня были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в атмосферном воздухе. 31 июля стационарный пост наблюдения за воздухом зарегистрировал максимальный уровень сероводорода в 20:00, который составил 2,46 ПДК. На следующий день, 1 августа, уровень сероводорода снизился до 1,69 ПДК, однако превышение все еще сохранялось.

Наиболее критическая ситуация наблюдалась 2 августа, когда в 03:40 уровень концентрации сероводорода достиг рекордного значения — 4,98 ПДК. Важно отметить, что в период с 28 по 30 июля и 3 августа превышений ПДК сероводорода не зафиксировано.

Специалисты рекомендуют жителям района следить за показателями качества воздуха и избегать длительного пребывания на улице в часы, когда уровни загрязняющих веществ могут быть высокими.