Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию
По словам американского лидера, Уиткофф может прибыть в Россию в среду или четверг. Уточняется, что это будет его четвертый визит в Россию с начала 2025 года.
Анонсирован визит спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию. Об этом 4 августа сообщил американский лидер Дональд Трамп, передало РИА Новости.
По его словам, Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа.
Уточняется, что это будет его четвертый визит в Россию с начала 2025 года.