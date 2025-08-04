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Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию
По словам американского лидера, Уиткофф может прибыть в Россию в среду или четверг. Уточняется, что это будет его четвертый визит в Россию с начала 2025 года.

Анонсирован визит спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию. Об этом 4 августа сообщил американский лидер Дональд Трамп, передало РИА Новости.

По его словам, Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа.

Уточняется, что это будет его четвертый визит в Россию с начала 2025 года.