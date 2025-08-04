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Специалисты рязанского кардиодиспансера начали выезжать к пациентам на дом
Отмечается, что выездную помощь оказывают фельдшеры. «Теперь у нас полноценно функционирующий кабинет неотложной помощи. Это повышает доступность и качество медицинской помощи, а у терапевтов появляется больше времени для профилактической работы», — отметила Анастасия Филимонова, главный врач кардиодиспансера. Тем, кому нужна неотложная помощь (но не экстренная!), посоветовали обращаться в поликлинику кардиодиспансера или вызывать специалиста на дом.

Специалисты рязанского кардиодиспансера начали выезжать к пациентам на дом. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что выездную помощь оказывают фельдшеры.

«Теперь у нас полноценно функционирующий кабинет неотложной помощи. Это повышает доступность и качество медицинской помощи, а у терапевтов появляется больше времени для профилактической работы», — отметила Анастасия Филимонова, главный врач кардиодиспансера.

Тем, кому нужна неотложная помощь (но не экстренная!), посоветовали обращаться в поликлинику кардиодиспансера или вызывать специалиста на дом.