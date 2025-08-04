Рязанцы пожаловались на затопление дороги

Рязанцы обратили внимание на проблему затопления дороги под железнодорожным мостом в районе улицы Ситниковская, 126. Об этом сообщили в комментариях к посту губернатора области. Одна из местных жителей выразила недовольство тем, что Министерство транспорта не предпринимает необходимых мер для устранения этой проблемы. По ее словам, ежегодная чистка отводной канавы в последние два года не проводилась, что приводит к постоянному затоплению и создает неудобство на дороге.

Рязанцы обратили внимание на проблему затопления дороги под железнодорожным мостом в районе улицы Ситниковская, 126. Об этом сообщили в комментариях к посту губернатора области.

Одна из местных жителей выразила недовольство тем, что Министерство транспорта не предпринимает необходимых мер для устранения этой проблемы. По ее словам, ежегодная чистка отводной канавы в последние два года не проводилась, что приводит к постоянному затоплению и создает неудобство на дороге.

Фото: из комментариев во ВКонтакте Павла Малкова