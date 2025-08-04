Руководство предприятия в Касимове ответит за уклонение от выплаты зарплаты

В Касимовский районный суд направили уголовное дело против руководства местного предприятия за систематическое уклонение от выплаты заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Установили, что с октября 2023 года сотрудница предприятия не получала зарплату, в результате чего образовалась задолженность, превышающая два месяца, и составила около 50 тысяч рублей. На основании материалов проверки, проведенной Касимовской межрайонной прокуратурой, следственные органы возбудили уголовное дело. Обвинительное заключение утвердил межрайонный прокурор и направил в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Касимовский районный суд направили уголовное дело против руководства местного предприятия за систематическое уклонение от выплаты заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установили, что с октября 2023 года сотрудница предприятия не получала зарплату, в результате чего образовалась задолженность, превышающая два месяца, и составила около 50 тысяч рублей.

На основании материалов проверки, проведенной Касимовской межрайонной прокуратурой, следственные органы возбудили уголовное дело. Обвинительное заключение утвердил межрайонный прокурор и направил в суд для дальнейшего рассмотрения.