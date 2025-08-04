Россиянкам могут разрешить удаленную работу во время критических дней

Россиянкам могут разрешить переходить на удаленный формат работы во время критических дней, сообщает «Абзац» со ссылкой на Татьяну Буцкую. Однако это будет происходить только в индивидуальных случаях, так как в некоторых профессиях дистанционная работа невозможна. Буцкая подчеркнула, что важным является сохранение производительности труда и что изменения должны быть отражены в корпоративно-демографическом стандарте, направленном на создание благоприятных условий для совмещения работы и семейных обязанностей.

Россиянкам могут разрешить переходить на удаленный формат работы в период критических дней. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

Однако такая практика не будет носить массовый характер и будет применяться только в индивидуальных случаях, поскольку в некоторых профессиях дистанционный формат работы невозможен.

«Главное, чтобы этот переход не влиял на производительность труда», — отметила Буцкая. Она подчеркнула, что такие изменения должны быть отражены в корпоративно-демографическом стандарте, целью которого является создание благоприятных условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей, а также повышение мотивации к родительству и многодетности.

Парламентарий также напомнила, что в некоторых случаях женщины могут взять больничный из-за сильных менструальных болей, однако на практике такие случаи довольно редки. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил отправлять офисных работников на удаленную работу в плохую погоду, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт.