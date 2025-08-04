Россиянкам могут разрешить удаленную работу во время критических дней

Россиянкам могут разрешить переходить на удаленный формат работы в период критических дней. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.
Однако такая практика не будет носить массовый характер и будет применяться только в индивидуальных случаях, поскольку в некоторых профессиях дистанционный формат работы невозможен.
«Главное, чтобы этот переход не влиял на производительность труда», — отметила Буцкая. Она подчеркнула, что такие изменения должны быть отражены в корпоративно-демографическом стандарте, целью которого является создание благоприятных условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей, а также повышение мотивации к родительству и многодетности.
Парламентарий также напомнила, что в некоторых случаях женщины могут взять больничный из-за сильных менструальных болей, однако на практике такие случаи довольно редки. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил отправлять офисных работников на удаленную работу в плохую погоду, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт.