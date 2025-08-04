Прокуратура организовала проверку после ДТП с подростками в Рязанской области

Напомним, авария произошла вечером 3 августа в Касимове. По данным прокуратуры, 13-летний и 14-летний подростки на питбайках столкнулись друг с другом на улице 50 лет ВЛКСМ. После столкновения один из подростков не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение. Прокурор области Дмитрий Коданева поручил организовать проверку по факту аварии. В ходе проверки специалисты дадут оценку обстоятельствам произошедшего, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей.

Прокуратура организовала проверку после ДТП с подростками в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, авария произошла вечером 3 августа в Касимове. По данным прокуратуры, 13-летний и 14-летний подростки на питбайках столкнулись друг с другом на улице 50 лет ВЛКСМ. После столкновения один из подростков не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

Несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение.

Прокурор области Дмитрий Коданева поручил организовать проверку по факту аварии. В ходе проверки специалисты дадут оценку обстоятельствам произошедшего, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей.