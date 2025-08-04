Появились фото с места пожара на даче в Рязанской области

Пожар случился 2 августа на улице Рабочих в Ряжске. Инцидент произошел во время недолгого отсутствия 52-летнего владельца участка. Отмечается, что огонь сильно повредил дом внутри, площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС в качестве приоритетной версии причин возгорания называют электротехнические неполадки. Обстоятельства происшествия уточняют специалисты. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.