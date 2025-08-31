В Рязани заметили мужчину без сознания
В Рязани заметили мужчину без сознания. Пост об этом 31 августа опубликован в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Инцидент произошел на улице Семашко. На кадрах видно, как неизвестный лежит на тротуаре, а двое молодых людей пытаются ему помочь.
Как отметили в комментариях под постом, человеку стало плохо.