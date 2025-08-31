Россиянам напомнили, какие подарки не запрещено дарить учителям
Согласно статье 575 Гражданского кодекса, подарки работникам образовательных организаций нельзя дарить, за исключением товаров стоимостью не более трех тысяч рублей. Депутат ГД Татьяна Буцкая рекомендовала сохранять чеки на случай возможных вопросов. Она добавила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми.
