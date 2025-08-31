Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
711
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 991
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
947
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 875
Россиянам напомнили, какие подарки не запрещено дарить учителям
Россиянам напомнили, какие подарки не запрещено дарить учителям. Об этом 31 августа ТАСС рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, подарки работникам образовательных организаций нельзя дарить, за исключением товаров стоимостью не более трех тысяч рублей.

Татьяна Буцкая рекомендовала сохранять чеки на случай возможных вопросов.

Она добавила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми.