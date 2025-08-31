Минобороны сообщило об ударе по порту, используемому в интересах ВСУ
Минобороны сообщило об ударе по порту, используемому в интересах ВСУ. Соответствующая информация 31 августа опубликована в соцсетях оборонного ведомства.
Отмечается, что ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, а также зенитной системе NASAMS производства Норвегии, прикрывающей объект.
Кроме того, российские войска поразили пункт временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.