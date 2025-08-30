В Рязанской области сгорели хозпостройки
Информация о пожаре в рабочем поселке Кадом поступила 29 августа в 05:41. В тушении участвовали девять человек, четыре единицы спецтехники. Огонь уничтожил две хозпостройки. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорели хозпостройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
