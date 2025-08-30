В Рязани оштрафуют водителя, прокатившего знакомого на крыше легковушки

Инцидент произошел в ночь на 30 августа в центре Рязани. Водитель «ВАЗ-2112» прокатил пассажира на крыше автомобиля. Полицейские установили, что за рулем находился 22-летний рязанец. За перевозку пассажира вне кабины автомобиля ему грозит штраф 1000 рублей. 22-летний пассажир заплатит за нарушение 500 рублей. Помимо этого, водителю грозит штраф 1500 рублей за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

