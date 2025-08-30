В Рязани горела легковушка
Информация о загорании легковушки на улице Полетаева поступила 28 августа в 19:55. Ее тушили пять человек, две единицы спецтехники. Огнем поврежден автомобиль. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.
В Рязани горела легковушка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своих соцсетях.
