В России решение об отправке призывника в часть расширили до двух кампаний

Теперь, если призывника по какой-то причине не направили в часть во время осеннего или весеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения. Уточняется, что президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который вводит это требование. Кабинет министров скорректировал правила призыва, чтобы они соответствовали новому законодательству.

В России решение об отправке призывника в часть расширили до двух кампаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства.

Теперь, если призывника по какой-то причине не направили в часть во время осеннего или весеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения.

Уточняется, что президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон, который вводит это требование. Кабмин скорректировал правила призыва, чтобы они соответствовали новому законодательству.