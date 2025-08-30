В этом году в России 31 декабря будет выходным днем
В этом году в России 31 декабря будет выходным днем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов РИА Новости.
Его перенесли с 5 января, которое совпало с праздничными днями. В итоге россияне будут отдыхать 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января.
