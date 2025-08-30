На Соборной площади открылся музей «Рязанские тайны Петра I»

В Доме Запольской на Соборной площади открылся музей «Рязанские тайны Петра I». Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

Частный музей посвящен Петру I, его реформам и связям с Рязанским краем. В нем представлены художественные работы, карты, инсталляции и интерактивные экспонаты.

Для детей подготовлены квесты и анимационные программы, в планах — мастер-классы и костюмированные мероприятия. В комплексе также работает сувенирный магазин и кафе.

«Большая радость — видеть, как снова оживают такие здания. В скором будущем по соседству с этим музеем восстановим здание первой электростанции (хлебозавод № 1), в котором разместится молодежный центр. И будем и дальше вместе с инвесторами восстанавливать такие объекты и наполнять их жизнью.

Новый музей совершенно точно станет точкой притяжения для жителей и гостей города и органично впишется в маршрут „Рязань пешеходная“», — отметил Павел Малков.

