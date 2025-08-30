Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период

По словам Герасимова, армия России с марта 2025 года освободила более 3,5 тысяч квадратных километров и 149 населенных пунктов. ВС РФ продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта. Герасимов отметил, что создание вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняется успешно. Он добавил, что ВС РФ освободили 99,7% территорий ЛНР, 79% ДНР, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. Российские войска продвигаются в Днепропетровской области, взяты под контроль семь населенных пунктов.

Начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании. Об этом 30 августа сообщило Минобороны.

Кроме того, Герасимов заявил, что ВСУ весной-летом сосредоточили все усилия на замедлении российского наступления, но несут потери, стратегическая инициатива полностью находится у ВС РФ.

Фото: скриншот из видео Минобороны