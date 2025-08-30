34-летнего рязанца задержали за кражу
58-летний житель села Дядьково Рязанского района рассказал, что из сарая пропали два бензотриммера и бензогенератор. Сотрудники полиции нашли причастного к краже. Им оказался 34-летний рязанец. Ранее его привлекали к ответственности за хищения. По предварительной информации полиции, рязанец предположил, что в сарае жителя села могут храниться ценные инструменты. Ночью он решил забраться в постройку. Дверь сарая была открыта. Злоумышленник похитил имущество. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.
34-летнего рязанца задержали за кражу. Об этом сообщила 30 августа пресс-служба УМВД по региону.
58-летний житель села Дядьково Рязанского района рассказал, что из сарая пропали два бензотриммера и бензогенератор.
Сотрудники полиции нашли причастного к краже. Им оказался 34-летний рязанец. Ранее его привлекали к ответственности за хищения.
По предварительной информации полиции, рязанец предположил, что в сарае жителя села могут храниться ценные инструменты. Ночью он решил забраться в постройку. Дверь сарая была открыта. Злоумышленник похитил имущество.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.