Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
28°
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
ЦБ USD 80.33 0.04 30/08
ЦБ EUR 94.05 0.56 30/08
Нал. USD 79.50 / 82.80 31/08 07:00
Нал. EUR 92.00 / 95.50 31/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
668
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 978
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
941
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
34-летнего рязанца задержали за кражу
58-летний житель села Дядьково Рязанского района рассказал, что из сарая пропали два бензотриммера и бензогенератор. Сотрудники полиции нашли причастного к краже. Им оказался 34-летний рязанец. Ранее его привлекали к ответственности за хищения. По предварительной информации полиции, рязанец предположил, что в сарае жителя села могут храниться ценные инструменты. Ночью он решил забраться в постройку. Дверь сарая была открыта. Злоумышленник похитил имущество. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.

34-летнего рязанца задержали за кражу. Об этом сообщила 30 августа пресс-служба УМВД по региону.

58-летний житель села Дядьково Рязанского района рассказал, что из сарая пропали два бензотриммера и бензогенератор.

Сотрудники полиции нашли причастного к краже. Им оказался 34-летний рязанец. Ранее его привлекали к ответственности за хищения.

По предварительной информации полиции, рязанец предположил, что в сарае жителя села могут храниться ценные инструменты. Ночью он решил забраться в постройку. Дверь сарая была открыта. Злоумышленник похитил имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.