13-летний велосипедист пострадал в ДТП в Рязанской области
Авария случилась 29 августа, примерно в 14:10, в переулке Октябрьский в Ряжске. По предварительным данным, подросток на велосипеде «Стелс» столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого была 52-летняя местная жительница. Мальчика доставили в Ряжскую районную больницу. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
13-летний велосипедист пострадал в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Фото ИД «Пресса» предоставлено отделом Госавтоинспекции МО МВД России «Ряжский»