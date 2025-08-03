В Рязанской области произошло ДТП

По данным канала, происшествие произошло после поворота на поселок Тюшево. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки, одна машина стоит на обочине. Согласно сервису «Яндекс-карты», движение на участке трассы затруднено.