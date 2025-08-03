В Рязанской области произошло ДТП
По данным канала, происшествие произошло после поворота на поселок Тюшево. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки, одна машина стоит на обочине. Согласно сервису «Яндекс-карты», движение на участке трассы затруднено.
На трассе М-5 в Рязанской области произошло ДТП. Об этом 3 августа сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
По данным канала, происшествие произошло после поворота на поселок Тюшево. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки, одна машина стоит на обочине.
Согласно сервису «Яндекс-карты», движение на участке трассы затруднено.