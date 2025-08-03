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В 2025 году на воинский учет приняли 850 иностранцев
Военный следственный отдел СК России по Рязанскому гарнизону вместе с областным военным комиссариатом провели рейд на строительных площадках города. Проверено 25 иностранцев. Двое пожелали заключить контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах РФ. Отмечается, что с начала 2025 года на воинский учет приняли более 850 натурализованных граждан. Более 80 иностранцев заключили контракты на прохождение военной службы.

В 2025 году на воинский учет приняли более 850 натурализованных граждан. Об этом 3 августа сообщили в ИД «Пресса».

Военный следственный отдел СК России по Рязанскому гарнизону вместе с областным военным комиссариатом провели рейд на строительных площадках города.

Проверено 25 иностранцев. Двое пожелали заключить контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах РФ.

Отмечается, что с начала 2025 года на воинский учет приняли более 850 натурализованных граждан. Более 80 иностранцев заключили контракты на прохождение военной службы.