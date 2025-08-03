Общая сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани достигла 3,7 миллиона рублей
Общая сумма штрафов, наложенных на рязанцев, занимающихся незаконной торговлей — три миллиона 757 тысяч 400 рублей. Отмечается, что с начала 2025 года оштрафованы 1330 рязанцев.
Общая сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани достигла 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Общая сумма штрафов, наложенных на рязанцев, занимающихся незаконной торговлей — три миллиона 757 тысяч 400 рублей.
Отмечается, что с начала 2025 года оштрафованы 1330 рязанцев.