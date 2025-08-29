«Зеленый сад — наш дом» уволил сотрудника, который нагрубил жительнице одного из домов

ГК «Зеленый сад — наш дом» уволила сотрудника колл-центра, который нагрубил рязанке. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

В клиентский сервис управляющей компании поступило обращение от жительницы одного из домов. Она пожаловалась на некорректное поведение рабочих на территории комплекса. Отмечается, что сотрудник колл-центра допустил грубость при общении и не оказал должной поддержки.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад — наш дом» Андрей Оришкевич вмешался в ситуацию, проконтролировал решение вопроса. Он намерен лично извиниться перед жительницей. Сотрудник колл-центра, который нарушил стандарты общения, уволен.