Зеленский признал, что Украина не сможет оружием восстановить свои границы
Конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен «как военным, так и дипломатическим способом». Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что дипломатический путь «более быстрый и менее затратный» по сравнению с военными действиями. «Но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем», — добавил Зеленский.
