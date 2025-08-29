За сутки в перинатальном центре в Рязани родились две пары двойняшек

Первая пара двойняшек родилась утром. Девочка и мальчик появились на свет с разницей в пять минут. Их вес — 2 950 граммов и 2 380 граммов. Вторая пара двойняшек родилась вечером. Мальчики появились на свет с разницей в три минуты. Вес старшего составил 2 110 граммов, его брата — 2 290 граммов. Обе пары двойняшек родились немного раньше срока. Малыши находятся в стабильном состоянии и продолжают лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Женщины чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

За сутки в перинатальном центре в Рязани родились две пары двойняшек. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщила пресс-служба медучреждения в своих соцсетях.

Первая пара двойняшек родилась утром. Девочка и мальчик появились на свет с разницей в пять минут. Их вес — 2 950 граммов и 2 380 граммов.

Вторая пара двойняшек родилась вечером. Мальчики появились на свет с разницей в три минуты. Вес старшего составил 2 110 граммов, его брата — 2 290 граммов.

Обе пары двойняшек родились немного раньше срока. Малыши находятся в стабильном состоянии и продолжают лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Женщины чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Фото: группа рязанского перинатального центра в «ВК»