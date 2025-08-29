Владимир Путин проведет более 10 международных встреч с 31 августа по 5 сентября

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 5 сентября совершит рабочую поездку в Тяньцзинь, Пекин и Владивосток. В рамках визита запланировано более 10 международных встреч, о чем сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а затем состоится встреча в формате ШОС+. Во Владивостоке российский лидер посетит Восточный экономический форум.
Ушаков отметил, что в поездке Путина в Китай будет сопровождать масштабная делегация. По итогам визита в КНР планируется подписание 20 документов.
Также он добавил, что президент США Дональд Трамп не входит в список подтвержденных гостей на параде в Пекине. Лидеры стран ШОС обсудят создание центров по противодействию угрозам безопасности и борьбе с наркотиками.
Кроме того, 1 сентября Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди, а также возможны переговоры с Ким Чен Ыном и Ильхамом Алиевым.
Фото: kremlin.ru