Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
667
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 978
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
941
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Владимир Путин проведет более 10 международных встреч с 31 августа по 5 сентября
Президент России Владимир Путин с 31 августа по 5 сентября посетит Тяньцзинь, Пекин и Владивосток. В ходе поездки запланировано более 10 международных встреч, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и Восточный экономический форум во Владивостоке. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путина будет сопровождать большая делегация, и по итогам визита в КНР планируется подписание 20 документов. Лидеры стран ШОС обсудят создание центров по противодействию угрозам безопасности и борьбе с наркотиками. 1 сентября Путин встретится с президентом Турции Эрдоганом и премьером Индии Моди, а также возможны переговоры с Ким Чен Ыном и Ильхамом Алиевым.

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 5 сентября совершит рабочую поездку в Тяньцзинь, Пекин и Владивосток. В рамках визита запланировано более 10 международных встреч, о чем сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а затем состоится встреча в формате ШОС+. Во Владивостоке российский лидер посетит Восточный экономический форум.

Ушаков отметил, что в поездке Путина в Китай будет сопровождать масштабная делегация. По итогам визита в КНР планируется подписание 20 документов.

Также он добавил, что президент США Дональд Трамп не входит в список подтвержденных гостей на параде в Пекине. Лидеры стран ШОС обсудят создание центров по противодействию угрозам безопасности и борьбе с наркотиками.

Кроме того, 1 сентября Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди, а также возможны переговоры с Ким Чен Ыном и Ильхамом Алиевым.

Фото: kremlin.ru