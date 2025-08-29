Владимир Путин проведет более 10 международных встреч с 31 августа по 5 сентября

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 5 сентября посетит Тяньцзинь, Пекин и Владивосток. В ходе поездки запланировано более 10 международных встреч, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и Восточный экономический форум во Владивостоке. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путина будет сопровождать большая делегация, и по итогам визита в КНР планируется подписание 20 документов. Лидеры стран ШОС обсудят создание центров по противодействию угрозам безопасности и борьбе с наркотиками. 1 сентября Путин встретится с президентом Турции Эрдоганом и премьером Индии Моди, а также возможны переговоры с Ким Чен Ыном и Ильхамом Алиевым.

