В Туле при взрыве гранаты пострадала девушка
В Туле 23-летняя девушка получила серьезные ранения при взрыве гранаты. Об этом сообщили в телеграм-канал «112».
Инцидент произошел в съемной квартире на улице Кутузова, где сожитель пострадавшей, 34-летний Игорь М., ранее судимый по статье 228, применил боеприпас.
Девушку срочно госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног, а сам подрывник не пострадал. Его задержали и доставили на допрос.
Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Игорю М. может грозить до 15 лет лишения свободы за использование взрывного устройства.
