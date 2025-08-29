В Рязанской области в ДТП пострадал 66-летний велосипедист
Авария случилась 28 августа, примерно в 13:30, около дома № 13 по улице Карла Маркса в Скопине. По предварительным данным ГАИ, 34-летний местный житель на автомобиле «Лада Гранта» сбил 66-летнего велосипедиста. В результате аварии водитель двухколесного транспортного средства пострадал. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
