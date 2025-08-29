В Рязанской области запретят продажу спиртного
Решение принято в соответствии с законом от 14.11.2011 № 98-ОЗ"Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области". В День знаний на территории региона приостановят розничную продажу спиртного. Ограничения не коснутся точек общепита.
В Рязанской области 1 сентября запретят продажу алкоголя. Об этом сообщило региональное менэкономразвития.
