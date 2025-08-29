В Рязани задержали наркозакладчика
Оперативники УНК узнали, что 33-летний мужчина может получить оптовую партию «синтетики». Полицейские остановили подозреваемого и обнаружили у него самодельный Также был найден контейнер, в котором содержалось более 15 граммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы.
