В России введут обязательную маркировку звонков с бизнес-номеров

С 1 сентября 2025 года начнет действовать закон, обязывающий операторов связи маркировать вызовы с номеров, зарегистрированных на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Информация об этом опубликовали на сайте правительства России.

При поступлении звонка на экране телефона будет отображаться не только номер, но и название компании или ИП, а также категория звонка, такая как «банк», «реклама» или «услуги связи».

Это новое требование является частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. В правительстве уверены, что введение маркировки лишит злоумышленников их главного преимущества — анонимности.