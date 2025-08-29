В России увеличился показатель неравенства по доходам

Этот показатель называется коэффициент Джини. Он измеряется от 0 до 1, где приближение к единице означает наибольшее неравенство. За первую половину 2025 года он составил 0,411 против 0,407 в аналогичный период годом ранее. По мнению экономистов, причина кроется в обеспеченных слоях населения, которые получают выгоду от кадрового голода и высоких ставок, в то время как другие граждане борются с инфляцией.

В России увеличился показатель неравенства по доходам. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Этот показатель называется коэффициент Джини. Он измеряется от 0 до 1, где приближение к единице означает наибольшее неравенство.

За первую половину 2025 года он составил 0,411 против 0,407 в аналогичный период годом ранее.

По мнению экономистов, причина кроется в обеспеченных слоях населения, которые получают выгоду от кадрового голода и высоких ставок, в то время как другие граждане борются с инфляцией.