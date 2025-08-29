В России хотят разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, сообщило 29 августа ТАСС.
Согласно документу, правоохранительным органам дадут возможность использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки служебных собак, которые специализируются на их обнаружении.
Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» хотят дополнить новой статьей. Предполагается, что таможенники, органы ФСБ, МВД и УИС смогут без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки собак-ищеек.
Отмечается, что на данный момент для подготовки используют имитаторы наркотиков, что вызывает у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ.