В МВД предложили сократить срок оплаты штрафов для некоторых автовладельцев
Срок оплаты штрафа для владельцев автомобилей, зарегистрированных за границей, предлагается сократить с 60 дней до одних суток, сообщили в МВД РФ. В ведомстве поясняют, что за текущий 60‑дневный период такие автомобилисты «могут беспрепятственно выехать» из страны, поэтому ужесточение позволит усилить неотвратимость наказания. В случае принятия законопроекта МВД планирует задерживать транспортные средства, если штраф не оплачен в течение суток.
