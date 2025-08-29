В Махачкале полицейский погиб от пули во время погони
В Махачкале погиб сотрудник полиции Альберт Рамазанов. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».
Инцидент случился во время погони за водителем черного автомобиля Toyota Camry. При попытке остановить нарушителя, сотрудники полиции открыли огонь по колесам автомобиля. Одна из пуль срикошетила и попала в автомобиль Альберта Рамазанова. Мужчина получил смертельное ранение в голову и скончался на месте.
Нарушителя задержали, сейчас он находится на допросе.
Фото: 112