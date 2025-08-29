В Госдуму внесли законопроект о целевых бюджетных местах в медвузах
В Госдуму правительство внесло законопроект о целевых бюджетных местах в медвузах. Об этом 29 августа сообщило ТАСС.
Правительство предложило дополнить закон «Об образовании в РФ» новой статьей. Предполагается, что бюджетники в медвузах должны будут в первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик.
Аналогичное требование хотят установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать целевой договор.
Если студент не заключит договор, предполагается, что его отчислят или переведут на платное обучение.
Ранее Минздрав предложил преобразовать бюджетные места в медицинских вузах в целевые.