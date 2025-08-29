В Госдуме предложили ужесточить правила использования питбайков

В России предложили запрет на использование питбайков без водительских прав. Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой, согласно которой необходимо внести изменения в правила дорожного движения. Об этом пишет NEWS.ru. Он предложил запретить эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования и ввести наказание для родителей, которые передают этот транспорт детям. Депутат Артем Метелев также отметил, что популярность питбайков связана с тем, что они не требуют регистрации в ГИБДД. Он предложил, чтобы их продажа была возможна только при наличии документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации.

По данным ГИБДД, с января по июнь 2025 года в стране было зарегистрировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних водителей. Миронов подчеркнул необходимость введения штрафов для родителей и возможности отправки питбайков на штрафстоянку, если ими управляли дети.

