У рязанца конфисковали машину за пьяную езду
35-летнего жителя села Паники Сараевского района лишили прав за нетрезвое вождение, однако он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину остановили сотрудники ГАИ. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ст. 264. ч. 1 УК РФ. Автомобиль ВАЗ-21101 конфисковали и назначили нарушителю 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом сроком на 2 года 6 месяцев.
