Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
654
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 976
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанскому инвалиду вернули часть денег, похищенных мошенниками
Установлено, что в мае 2025 года аферисты связались с пожилым мужчиной и представились брокерами. Они убедили жертву перевести 1 млн 976 тыс. рублей на подконтрольные им счета. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители установили «дропперов» из Волгоградской и Кировской областей. Прокуратура потребовала возмещения похищенных средств. Один иск на сумму 998 тыс. рублей судом удовлетворен, еще два находятся на рассмотрении.

Рязанскому инвалиду вернули часть денег, похищенных мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2025 года аферисты связались с пожилым мужчиной и представились брокерами. Они убедили жертву перевести 1 млн 976 тыс. рублей на подконтрольные им счета.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители установили «дропперов» из Волгоградской и Кировской областей.

Прокуратура потребовала возмещения похищенных средств. Один иск на сумму 998 тыс. рублей судом удовлетворен, еще два находятся на рассмотрении.