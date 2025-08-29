Рязанскому инвалиду вернули часть денег, похищенных мошенниками
Рязанскому инвалиду вернули часть денег, похищенных мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в мае 2025 года аферисты связались с пожилым мужчиной и представились брокерами. Они убедили жертву перевести 1 млн 976 тыс. рублей на подконтрольные им счета.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Правоохранители установили «дропперов» из Волгоградской и Кировской областей.
Прокуратура потребовала возмещения похищенных средств. Один иск на сумму 998 тыс. рублей судом удовлетворен, еще два находятся на рассмотрении.