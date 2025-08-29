Рязанка украла сумку с деньгами у работника торгового центра
В полицию обратился 22-летний местный житель и рассказал о пропаже, которая хранилась за прилавком небольшой торговой стойки. Свидетели описали женщину, которая шла с мужской сумкой. Ее нашли и задержали. Похитительницей оказалась 39-летняя рецидивистка. Она заметила вещи сотрудника и решила их забрать. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.
