Рязанка получила три года лишения свободы за незаконный оборот наркотиков
Московский районный суд Рязани вынес приговор 29‑летней местной жительнице, признав ее виновной в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. Установили, что в июне 2025 года женщина заказала через интернет‑мессенджер запрещенное вещество и хранила его для личного употребления. Полицейские изъяли у нее 1,32 г метилэфедрона. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
