Рязанец с топором в руках требовал у соседей телефон, который лежал в кармане

По данным полиции, мужчина выпивал в сарае. Когда алкоголь закончился, он пошел в магазин. По пути встретил 18-летнего знакомого, который возвращался со спиртным. Михайловец пригласил молодого человека выпить в сарае. К застолью 18-летний житель пригасил подругу. Через время гости пошли домой из-за неподобающего поведения мужчины. Поздно вечером к ним в дверь постучал михайловец и с топором в руках потребовал вернуть два телефона, которые у него якобы украли. Произошел конфликт, злоумышленник ударил 18-летнего обухом по голове. Полицейские прибыли на место и выяснили, что один из сотовых телефонов был у злоумышленника в кармане, а второй он оставил в сарае.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.