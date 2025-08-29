Рязанец с топором в руках требовал у соседей телефон, который лежал в кармане

Рязань
По данным полиции, мужчина выпивал в сарае. Когда алкоголь закончился, он пошел в магазин. По пути встретил 18-летнего знакомого, который возвращался со спиртным. Михайловец пригласил молодого человека выпить в сарае. К застолью 18-летний житель пригасил подругу. Через время гости пошли домой из-за неподобающего поведения мужчины. Поздно вечером к ним в дверь постучал михайловец и с топором в руках потребовал вернуть два телефона, которые у него якобы украли. Произошел конфликт, злоумышленник ударил 18-летнего обухом по голове. Полицейские прибыли на место и выяснили, что один из сотовых телефонов был у злоумышленника в кармане, а второй он оставил в сарае.

В Михайлове задержали мужчину, который грозился убить знакомых топором. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, 37-летний мужчина выпивал в сарае. Когда алкоголь закончился, он пошел в магазин. По пути встретил 18-летнего знакомого, который возвращался со спиртным.

37-летний михайловец пригласил молодого человека выпить у него в сарае. К застолью 18-летний житель пригасил подругу. Отмечается, что через некоторое время гости пошли домой из-за неподобающего поведения мужчины.

Поздно вечером к ним в дверь постучал михайловец и с топором в руках потребовал вернуть два телефона, которые у него якобы украли. Молодой человек утверждал, что чужого не брал.

Произошел конфликт, злоумышленник ударил 18-летнего обухом по голове. Пострадавший зашел в дом. Родственница вызвала полицию.

Полицейские прибыли на место и выяснили, что один из сотовых телефонов был у злоумышленника в кармане, а второй он оставил в сарае.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.