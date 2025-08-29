Рязанцы рассказали о пристающем к девушкам пожилом мужчине
По данным очевидцев, гражданин обращается к прохожим с предложением вступить в интимную связь в микрорайоне Семчино. Судя по кадрам, действие происходит в темное время суток возле гаражей. «Мужик пристает к девушкам и предлагает отлизать в Семчино», — сказано в посте.
Рязанцы рассказали о пристающем к девушкам пожилом мужчине. Об этом пишет Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
По данным портала, гражданин обращается к прохожим с предложением вступить в интимную связь в микрорайоне Семчино. Судя по кадрам, действие происходит в темное время суток возле гаражей.
«Мужик пристает к девушкам и предлагает отлизать в Семчино», — сказано в посте.