Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП с мотоциклом
Авария случилась 28 августа, примерно в 7:00, неподалеку от пересечения с улицей Сысоевской и поворотом на «Центролит». Столкнулись мотоцикл Suzuki и автомобиль Volkswagen Jetta. Автор поста попросил всех, кто стал очевидцем ДТП, обращаться к нему в личные сообщения в «ВК».
