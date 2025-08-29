Россиян предупредили о сохранении солнечной активности с рисками для Земли
В южном полушарии Солнца замечена аномально высокая концентрация крупных групп пятен с интенсивной вспышечной активностью. Эти скопления из-за вращения звезды оказываются в зоне, где их влияние на Землю наиболее сильно. Рентгеновское излучение повышается в 3-5 раз от обычного уровня. За последние 24 часа зафиксировано около 20 вспышек, включая 5 мощных событий уровня M. Уточняется, что геомагнитный прогноз пока что остается спокойным.
