Россиян предупредили о мошеннических вакансиях, приводящих к срокам

Россиян предупредили, что вакансии администраторов, воркеров, дроповодов и обнальщиков часто связаны с деятельностью организованных преступных групп и могут повлечь уголовную ответственность, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. Так, аферисты могут предложить работу вокерами (они общаются с жертвами, вводят их в заблуждение), дроповодами (отвечают за поиск владельцев карт (дропов), которые готовы предоставить их для криминальной деятельности), заливщиками (получают от дроповода или от других дропов наличные средства и вносят их на свои карты). Далее средства переводятся по цепочке транзитному дропу. Для скрытия следов преступления аферисты используют транзитников.

«Данная манипуляция применяется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально затруднить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата», — написала Волк.

Кроме того, вбиверы собирают личные данные граждан, такие как номера карт и пароли, необходимые для кражи средств.

Техподдержка, действующая от имени интернет-площадок, принимает жалобы от жертв и под предлогом решения проблем направляет фишинговые ссылки, что приводит к повторной краже средств.

Она добавила, что для скрытия следов преступления аферисты используют транзитников — лиц, которые принимают переводы на свои счета и затем переводят их дальше, что помогает избежать блокировки счетов.