Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
653
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 976
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Россиян предупредили о мошеннических вакансиях, приводящих к срокам
Россиян предупредили, что вакансии администраторов, воркеров, дроповодов и обнальщиков часто связаны с деятельностью организованных преступных групп и могут повлечь уголовную ответственность, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. Так, аферисты могут предложить работу вокерами (они общаются с жертвами, вводят их в заблуждение), дроповодами (отвечают за поиск владельцев карт (дропов), которые готовы предоставить их для криминальной деятельности), заливщиками (получают от дроповода или от других дропов наличные средства и вносят их на свои карты). Далее средства переводятся по цепочке транзитному дропу. Для скрытия следов преступления аферисты используют транзитников.

«Данная манипуляция применяется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально затруднить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата», — написала Волк.

Кроме того, вбиверы собирают личные данные граждан, такие как номера карт и пароли, необходимые для кражи средств.

Техподдержка, действующая от имени интернет-площадок, принимает жалобы от жертв и под предлогом решения проблем направляет фишинговые ссылки, что приводит к повторной краже средств.

Она добавила, что для скрытия следов преступления аферисты используют транзитников — лиц, которые принимают переводы на свои счета и затем переводят их дальше, что помогает избежать блокировки счетов.