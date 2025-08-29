Россиян предупредили о мошеннических вакансиях, приводящих к срокам

Россиян предупредили о том, что вакансии администраторов, воркеров, дроповодов и обнальщиков зачастую являются частью схем организованных криминальных группировок и могут привести к уголовной ответственности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
По ее словам, аферисты используют различные роли в своих преступных схемах. Воркеры общаются с жертвами и вводят их в заблуждение, дроповоды ищут владельцев карт, готовых предоставить свои данные для криминальной деятельности, а заливщики получают наличные средства от дроповодов и вносят их на свои карты. Далее средства переводятся по цепочке транзитному дропу.
«Данная манипуляция применяется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально затруднить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата», — написала Волк.
Кроме того, вбиверы собирают личные данные граждан, такие как номера карт и пароли, необходимые для кражи средств.
Техподдержка, действующая от имени интернет-площадок, принимает жалобы от жертв и под предлогом решения проблем направляет фишинговые ссылки, что приводит к повторной краже средств.
Она добавила, что для скрытия следов преступления аферисты используют транзитников — лиц, которые принимают переводы на свои счета и затем переводят их дальше, что помогает избежать блокировки счетов.