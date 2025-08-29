Полицейские остановили несовершеннолетнего мотоциклиста в Дашково-Песочне
Инцидент случился на улице Зубковой в Рязани. «Сотрудники ГАИ поймали несовершеннолетних водителя и пассажира», — рассказали свидетели. Они добавили, что подростков отпустили, а транспорт увезли, предположительно, на штрафстоянку.
Фото: Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».