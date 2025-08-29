Ночью над Рязанской областью сбили два беспилотника
Всего средствами ПВО над российскими регионами уничтожены 54 дрона ВСУ. 18 из них — над территорией Брянской области, 10 ликвидировали в Крыму, 9 сбили над Черным морем, 8 БПЛА — над Тверской областью, по два — в Рязанской, Орловской и Тульской областях, по одному устройству уничтожили в Курской, Калужской и Новгородской областях. Также ночью в Рязанской области РСЧС объявляла угрозу атаки БПЛА. Информация поступила гражданам в рассылке службы.
