Минюст пополнил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр иностранных агентов, включив в него публициста Анатолия Несмияна (также внесённого в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и активистку Олесю Кривцову (тоже присутствует в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте ведомства. По версии министерства, Несмиян распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, формировал негативный образ российской армии и высказывался против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, он участвовал в распространении материалов, признанных иностранными агентами.
* - признан в РФ иностранным агентом